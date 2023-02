Ny rapport: Midlertidigt AGF-stadion koster mange millioner mere

Flere lokationer har været i spil, blandt andet DBU's anlæg i Tilst vest for Aarhus, men rapporten konkluderer, at stadionet bør bygges i Vejlby-Risskov. Det skal også fungere som hjemmebane for AGF's kvindehold.

Der skal mange millioner på bordet for at sikre AGF' Superliga-mandskab en midlertidig hjemmebane.

Vejen til det nye stadion er dog lang, og mens det nuværende stadion rives ned, og det nye bygges op, skal AGF spille på en midlertidig hjemmebane.

Det er Aarhus Kommunes opgave at finde et sted, der lever op til kravene for et Superliga-stadion, hvilket blandt andet dikterer flere tusinde siddepladser og en VIP-lounge.

Det skulle i forvejen undersøges, hvor meget det vil koste at etablere et mindre stadion nummer to i Aarhus. Ifølge rapporten, der er lavet af Rambøll for kommunen, vil det dog koste op mod 24 millioner kroner ekstra at få det til at leve op til Superliga-standarden.

Det betyder, at det nye stadion i Vejlby-Risskov i alt vurderes at koste 75,5 millioner kroner at bygge.