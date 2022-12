Se billederne: Nyt stadion afsløret i Aarhus

Planen om at bygge et nyt stadion i Aarhus frem mod 2026 betyder formentlig, at AGF mister sin hjemmebane i halvandet år.

Sådan lød det i et udkast til en foreløbig tidsplan, som rådgivningsfirmaet Rambøll i sommer udarbejdede.

Ifølge planen begynder nedrivningen af Ceres Parks hovedtribune i december 2023.

Mens nedrivningsarbejdet står på, kan AGF ifølge tidsplanen fortsat spille sine kampe på hjemmebanen, da entreprenøren først i december 2024 overtager hele stadionområdet.

Hvis planen holder, betyder det, at AGF fra december 2024 og halvandet år frem skal spille sine kampe et andet sted i Aarhus på et stadion, der lever op til Dansk Boldspil-Unions (DBU) krav.

Se stadionet i videoen herunder: