Nyt stadion bliver røgfrit: - En naturlig vej at gå

I dag er det tilladt at ryge på stemningsafsnit B1-B2 på Ceres Park samt på et mindre område af C-tribunen. Men det slutter altså med et nyt stadion - og den er Jacob Nielsen med på.

- Vi bakker op om rådmandens vision om at gøre det nye stadion røgfrit. I forvejen har vi stramme rygeregler, der er blevet skærpet flere gange i det sidste årti. Og i takt med, at antallet af rygere i samfundet falder, er det en helt naturlig vej at gå, at indføre rygeforbud på et nyt stadion, siger formanden i pressemeddelelsen.