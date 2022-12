Superligaklub protesterer over planer om rygeforbud

Siden første kamp i 2019/20-sæsonen, som blev spillet i juli 2019, har det været forbudt at ryge på klubbens hjemmebane Nordstern Arena Horsens.

Helt forbudt er rygning dog ikke, for der er rygezoner under tribunerne, men en smøg, mens man ser kampen, er altså fortid hos AC Horsens.

Horsensdirektøren mener ikke, at rygepolitikken har fået fans til at opgive deres sæde.

- Selvfølgelig var der da nogen i starten, som var ærgerlige over det, men det er ikke noget, vi føler har haft mærkbar betydning for vores tilskuertal, siger Kristian Nielsen.

Det skal kommunen ikke blande sig i

I Silkeborg ønsker Kent Madsen dog ikke et rygeforbud. Heller ikke selv om idræt og rygning i 2022 rimer dårligt i den offentlige opinion, og fodboldspillere er rollemodeller.

- Der er ikke nogen af mine spillere, der ryger, og det gør jeg i øvrigt heller ikke selv, men det er ikke det samme som, at vi skal bestemme, hvad andre gør. Som jeg kan se med egne øjne på stadion, er det for nogen en del at det at slappe af, at de ryger en cigaret, og det skal der også være plads til på tribunerne, mener Kent Madsen.

Klubben ejer som beskrevet ikke selv deres hjemmebane, men lejer sig ind på en 30-årig lejekontrakt, og direktøren mener ikke, at kontrakten er formuleret på en måde, så kommunen kan blande sig i, hvilken rygepolitik der gælder.

De har normalvis en fin dialog med kommunen, understreger Kent Madsen, og selv om de ifølge direktøren endnu ikke er blevet hørt i sagen om rygning på stadion, forventer han, at den samtale snart finder sted.

Efterlyser en mere proaktiv reaktion

Det kan de også godt gøre klar til, for de skal nok høre fra politikerne, lover formand for kultur-, fritids-, outdoor- og idrætsudvalget Johan Brødsgaard (R).

- Som i snart, siger formanden, der fortæller, at det er et enigt udvalg, som står bag indstillingen.

- Sagen er jo den, at vi har indført rygestop på vores boldbaner, ved idrætshaller og så videre, så et rygeforbud på stadion ligger i naturlig forlængelse af det. Det handler dels om, at stadion er et sted, hvor folk mødes tæt sammen, og at vi ikke vil inspirere unge til at begynde at ryge, lyder det fra udvalgsformanden.

Silkeborg IF har lejet sig ind på stadion på en lang aftale. Bestemmer klubben ikke selv, hvad der må foregå på tribunerne, så længe det er inden for lovens rammer?



- Jo, men det her handler om, at det stadig er et kommunalt stadion, og vi synes, vi har en forpligtelse til at fortsætte den sundhedspolitik, vi i forvejen har for vores ansatte og i andre rammer. Og jeg kan undre mig over, at man som superligaklub ikke går mere proaktivt ind i det her, som man allerede har gjort i eksempelvis AAB, siger Johan Brødsgaard.