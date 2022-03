Ny lov kan sende gamle dieselbiler ud af byen

- Fuldstændigt fremragende

Det glæder næstforperson i teknisk udvalg i Aarhus Kommune Liv Gro Jensen (SF).

- Det er fuldstændigt fremragende, at vi nu får mulighed for det. Det er et rigtig godt skridt, for de partikler er med til at forurene vores by, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

SF har for nylig fremsat et beslutningsforslag, som netop går på de muligheder, som en politisk aftale om miljøpolitik på Christiansborg giver.