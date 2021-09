Borgmester vil have grønne lastbiler - men det bliver rasende dyrt

Men det er altså ikke sidste middel til at få sikret god, åndbar luft i Aarhus. På sigt vil også dieselbiler kunne blive udelukket fra midtbyen, lyder det fra Jacob Bundsgaard.

- Der vil komme et tidspunkt - det er for tidligt nu - hvor en stor del af vores bil- og lastbilflåde er kommet over på andre drivmidler end fossile, og på det tidspunkt skal man også lukke ned for de sidste, siger han.

- Ikke godt for min pengepung

Men omstillingen til grøn transport er ikke gratis, og kommer der ikke en hjælpende hånd til forurenerne, ender regningen hos forbrugerne.

Sådan lyder det fra Jørn Skov, administrerende direktør i Danske Fragtmænd, der fredag besøgte Aarhus midtby med en ny lastbil, der udelukkende kører på strøm.

Den laver hverken støj eller udstødning, men kan kun køre omkring 100 kilometer på én opladning. Og så er den meget dyr.