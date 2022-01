Ny brandstation bliver 10 millioner kroner dyrere end forventet

Er I så helt sikre på, at der ikke skal lånes flere penge nu?



- Jeg er helt overbevist om, at vi på den her møde kan holde os ind for skiven. Man skal aldrig give garantier, men vi er ekstremt bevidste om, at vi ikke skal komme i tide og utide og spørge om flere penge.



Projektet gøres mindre og udskydes

I det nye budget er der sat 1,77 millioner af til uforudsete omkostninger. Og med den buffer håber Kasper Sønderdahl, at der ikke skal laves om i lånet igen.

- Som brandvæsen kan vi ikke stifte gæld uden byrådenes tilladelse, men det er klart, at vi ikke kan komme i tide og utide og tage deres tid, siger han.