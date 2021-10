Ny brandstation indviet

Det gør ifølge viceberedskabsmester ved Østjyllands Brandvæsen, Jakob Toft, en stor forskel for deres sundhed.

- På den lange bane er jeg sikker på, at det kommer til at betyde, at der er færre brandfolk, der vil opleve følgesygdomme af eksponering af alle de her partikler, som vi bliver udsat for i det her erhverv, siger han.

VIDEO: Se indslaget om den nye brandstation i Lysbjerg nedenfor: