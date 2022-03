Nu skal Danmarks største 'brokrøv' kåres

På Teatret Svalegangen er der i aften Danmarks første brokbar, og der har været stor interesse for både at være med som brokker og som publikum.

- Vi har valgt at stoppe ved fire deltagere, der skal på scenen og brokke sig. Vi kunne sikkert have fundet mange flere, men nu prøver vi det her antal af. I forhold til publikum er der totalt udsolgt og flere på venteliste, fortæller en af arrangørerne, Jesper Kirkegaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Overvældet over interesse

For et par måneder siden kunne vi fortælle om det nye koncept, og siden har interessen været overvældende for folkene bag.