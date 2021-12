Juletræ spærrer vejen for blinde - nu kommer der en opsang

Linjer og prikker bryder sten og fliser. De ligger i jorden på gågader, banegårde og på fortove. Nogle opdager dem slet ikke, mens de for andre er afgørende.

De særlige mønstre bliver kaldt ledelinjer og er en sti til blinde. Men fordi mange ikke opdager dem, bliver der sjældent taget hensyn, og alt fra biler til tøjstativer blokkerer dem. Og nu også grantræer.

- Hvis man er 100 procent blind, ville man blive viklet helt ind i det træ, og det bliver jeg sur over. Nu er jeg så priviligeret, at jeg kan se lidt, så jeg føler, at jeg har en form for ansvar for at tale for dem, der ikke ser så godt, siger Oliver Kristensen.

Julen stod i vejen

Det er ikke helt nyt at se et grantræ i byen på denne årstid, men midt på ledelinjerne på gågaden i Horsens, stod der tirsdag et i vejen.