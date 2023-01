Nu har Forsvaret taget kontrol med havn forud for amerikansk landgang

På mandag lægger det amerikanske transportskib ARC Independence til kaj i Aarhus. Ombord er 600 stykker militært isenkram i form af både køretøjer og containere med udstyr, som tilhører den amerikanske hær.

Derfor har der også været aktivitet på Aarhus Havn de seneste dage, hvor et område på et par tusind kvadratmeter er blevet hegnet ind og omdannet til militært område. Det betyder blandt andet, at det nu er Hjemmeværnet og ikke Østjyllands Politi, der har myndighed over området.

- Det er en stor opgave for Hjemmeværnet, men i lige så høj grad også for de andre parter, vi samarbejder med, siger Christina Skou Pojezny, oberstløjtnant og chef for Hjemmeværnsdistrikt Østjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

At Aarhus på den måde kan bidrage til det amerikanske forsvars indsats i Europa, er rådmand for teknik og miljø i Aarhus Nicolaj Bang (K) stolt over.

- Vi har en situation, hvor vi dels skal have våben til Ukraine, så de kan forsvare sig mod Ruslands overgreb, men vi har altså også en situation, hvor vi har brug for at fortælle Putin, at NATO står sammen, og at vi er parate til at beskytte os, hvis det er det, der skal til, siger Nicolaj Bang.



Bevogter det som var det dansk

Fredag fik TV2 ØSTJYLLAND en rundvisning på det afspærrede område.

- Lige i øjeblikket er der stilhed før stormen, lød det fra Christina Skou Pojezny.

Sådan forbliver det dog ikke. Når det amerikanske krigsmateriel er losset, skal Hjemmeværnet bevogte området, indtil amerikanerne sender udstyret videre.

- Vi passer lige så godt på det, som var det vores eget, siger oberstløjtnanten.