Nu gik det igen ud over en børnehave: - De unge mangler et sted at være

Tilbage i maj måned i år opfordrede Østjyllands Politi til, at man anmelder alle episoder med hærværk. De vurderer nemlig, at der er et stort mørketal forbundet med hærværk af legepladser.

- Vi ved først, om der er en udfordring et bestemt sted, hvis vi får anmeldelserne. Og hvis vi kender de konkrete tidspunkter, har vi også mulighed for at sætte ind over for det patruljemæssigt, siger Allan Nielsen, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.