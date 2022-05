Børnehave udsat for hærværk for 80.000 kroner: Men kommunen nægter overvågning

- Vores retningslinjer siger, at vi sætter videoovervågning op, hvis der er behov for nogle konkrete forebyggelser i forhold til grovere kriminalitet, siger Henriette Bang.

Funder Børnehus har haft to anmeldte hændelser med skader for cirka 80.000 kroner. Er det ikke nok til at sætte videoovervågning op?

- Nej, det er faktisk således, at man skal have lavet nogle forebyggelsesindsatser forinden, at man sætter videoovervågning op. Vi er i gang med at lave nogle 'nudging skilte', som er en form for positiv kommunikation, som skal sættes op derude. Hvor vi appelerer til, at de borgere, der bruger vores faciliteter derude, skal benytte vores affaldsbeholdere.