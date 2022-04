Nu er klimavenlig brandstation snart på vej

Snart tages første spadestik til ny brandstation Aarhus Syd, som kommer til at ligge i Højbjerg.

Østjyllands Brandvæsen opfører stationen, som skal dække hele den sydlige del af Aarhus Kommune. Herudover skal den hjælpe med at dække ind ved større hændelser i Skanderborg og Odder kommuner og også supplerer styrkerne i Aarhus Nord og City.

Den døgnbemandes året rundt, og udover at fungere som brandstation, kommer den også til at huse et servicecenter, hvor hele brandvæsnets vognpark skal efterses. Der er tale om cirka 100 køretøjer, der årligt skal vedligeholdes, og som brandfolkene kommer til at arbejde på, når de ikke er på øvelser og udrykning.