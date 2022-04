Lokal socialdemokrat: Statsministeren er ikke oplyst nok i sag om forbehold

Lusker afstemning ind

Ifølge Tom Bytoft forsøger regeringen at "luske en afstemning ind ad bagdøren", som han formulerer det.

- Folk er - helt forståeligt - bange for, hvad der sker tæt på vores grænser (konflikten i Ukraine red.). Men regeringen bruger det i en frygt-kampagne i stedet for på et oplyst grundlag.

Vil du sige, at Mette Frederiksen ikke er oplyst nok om emnet?

- Ja, det mener jeg.

Tom Bytoft er godt klar over, at det ikke nødvendigvis er en populær holdning for en socialdemokrat at indtage, men han tror ikke på, at en afskaffelse af forbeholdet vil være godt. Tværtimod.

- Det negative er, at det ikke er gratis at blive medlem af en EU-hær, som jeg tror, det her er. Det koster penge. De penge kan bruges meget bedre på fredelige formål og velfærd generelt, mener han, som ikke lægger skjul på, at han er EU-modstander.

- Lige nu tager vi EU-bistand væk fra Afrika og Asien for at finansiere det her. Det er tåbeligt, hvorimod det at støtte udviklingslandene er med til at støtte en fredelig verden, siger han.