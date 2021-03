Northside-chef har ikke stor tro på festival i år

- Der er et forsamlingsforbud på ti, og vi skal samle 40.000-50.000, der er stadig problemer med vaccineleverancerne, så planen rykker frem og tilbage og så videre. Med den viden ser det svært ud.

- Det mest tydelige, jeg kan sige, er, at som verden ser ud nu, så er det utrolig svært for os at se, at det på noget som helst plan bliver muligt at afvikle, siger Brian Nielsen til DR.

Ingen plan for festivaler

I starten af denne uge blev et stort flertal af Folketingets partier enige om en langsigtet plan for, hvordan landet skal genåbne.

Planen indeholder dog ikke nogen konkret udsigt for, om musikfestivaler som Tinderbox og Northside kan få lov til at blive afholdt denne sommer.