Niels blev reddet af landets eneste partikelkanon

Niels Bundgaard Pedersen fik diagnosticeret kræft i brystbenet. Et område, som er særligt svært at behandle. Heldigvis havde lægerne på Aarhus Universitetshospital i Skejby en plan med Niels.

- Man har to muligheder, når man kommer ind til lægen med sådan en diagnose her. Enten kan man få en dato, eller også ligger der en plan. I mit tilfælde lå der en plan, og det er jeg rigtig glad for, siger Niels Bundgaard Pedersen.

Kræft i brystbenet er særligt svært at behandle, fordi nogle af kroppens meget vitale dele sidder i det område. Heldigvis for Niels Bundgaard Pedersen blev lægernes plan, at han kunne komme i behandling i landets eneste partikelkanon.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg har muligheden for partikelbehandlingen. Den her behandling gør, at de omkringliggende områder ikke bliver beskadiget. Det er en mere nænsom behandling, end hvad man normalt har, siger Niels Bundgaard Pedersen i serien Vores Vilde Hospital på TV2 Østjylland.