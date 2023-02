Asger kan som den eneste i landet redde liv med simpelt ’sugerør’

Som så mange andre unge stod Asger Andersen ved en skillevej. Efter tre år på Randers Statsskole skulle han finde ud af, hvad han ville med sit liv. Drømmene strittede i vidt forskellige retninger, og både arkitekt og læge var i spil. Hvad han ikke vidste var, at det valg på sigt ville få afgørende betydning for en række danskere. For efter lidt betænkningstid blev det lægegerningen og arbejdet med mennesker, der vandt. - Jeg fandt ud af fra starten, at det var det helt rigtige. Det er et tungt studie med meget terperi, men jeg kunne nørde helt igennem, siger Asger Andersen.

Kombinationen af at kunne nørde naturfag og arbejde med mennesker overbeviste Asger.

Og det var netop, hvad han gjorde. Derfor kan han i dag som den eneste i hele landet behandle patienter med en helt særlig sugerørsmetode. Førende på området Under sit studie blev randrusianeren særligt interesseret i lungekredsløbet og blodpropper. Et område, der ifølge ham ikke er blevet prioriteret særlig højt tidligere. Måske af den grund kunne han kigge nærmere på en meget simpel behandlingsmetode, hvor blodproppen suges ud af lungerne ved hjælp af et bøjeligt plastikrør.

Udstyret er fortsat under udvikling, men et lignende fra USA er nu godkendt. Og som en af de førende på området kan Asger Andersen derfor allerede nu bruge det til at hjælpe patienter på Aarhus Universitetshospital. Et skånsomt alternativ til dem, der ikke kan tilbydes blodfortyndende eller den kraftige blodpropsopløsende medicin. - Det er folk, vi ikke tidligere har kunnet behandlet. De har været så syge, at vi ikke havde andre alternativer. Så det har været med til at redde liv, siger Asger Andersen, der i dag er afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital.

Forskning er som en rutsjebanetur, fortæller Asger Andersen. Der vil være nederlag, men når det virker, er det fantastisk.

De livstruende blodpropper, der kan ende i lungerne, er som regel opstået i årerne i læggen eller i bækkenet. Derfor er de også mange gange større end dem, der for eksempel ses i hjernen. Størrelsen på blodpropperne har overrasket selv den garvede læge. Blodpropper på 60 centimeter Asger Andersen har trukket blodpropper på op til 60 centimeter ud af lungerne på patienter. Men det har også overrasket ham, at der skulle gå så lang tid, før den simple metode blev opdaget. - Vi landede på månen i 60'erne, så jeg synes, det er vildt, at det skulle blive 2022, før der var nogen, der opfandt et plastikrør, man kan føre op til lungerne og fjerne blodpropperne, siger Asger Andersen.

Sådan kan en blodprop, der er fjernet fra en lunge, se ud. Her er der tale om en blodprop, der er kunstigt fremstillet af griseblod.

Men det kræver, at der er nogen, der interesserer sig for netop det emne, som han siger.

Flere er kommet til de seneste år, og selv er han med de 14 indgreb, der indtil videre er foretaget på Aarhus Universitetshospital, blot blevet bekræftet i, hvorfor forskningen og den nye metode er vigtig. - Tænk sig at gøre sådan, at et andet menneske kan få luft, gå ned og handle og tage på ferie. At de igen kan gøre sådan nogle ting, som vi andre tager for givet, siger han. Har gjort en forskel Asger Andersen har ikke kigget sig tilbage, siden han for 20 år siden tog beslutningen om at uddanne sig til læge. Huse og tegninger på arkitektstudiet har ikke trukket i ham. Tværtimod føler han sig langt fra færdig med sit fag og sugerørsmetoden.

Når Asger Andersen ser en patient få livskvaliteten tilbage efter indgrebet, giver hans arbejde rigtig meget mening.

For selvom det nu er muligt at hjælpe patienter med den simple metode, skal den nu forfines over de kommende år. - Jeg føler, at jeg sammen med hele teamet, der arbejder med blodpropper i lungerne, har været med til at gøre en forskel, siger han.

Som det ser ud nu, udføres indgrebet kun af Asger Andersen på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Men håbet er, at det på sigt kan udbredes til hele landet. Samtidig skal det undersøges, om metoden kan blive til gavn for endnu flere patienter end dem, den tilbydes til nu. Kom helt tæt på i serien 'Vores vilde hospital', hvor Asger med den simple metode hjælper en patient.

