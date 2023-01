Cecilie stikker sig med ulovligt lægemiddel for at blive brun

Kvalme, hovedpine og varme, røde kinder er noget af det, som rammer hende i timerne efter, hun har sprøjtet solkuren ind i sin krop.

Derfor tager hun den om aftenen og håber at sove fra det. Men på trods af bivirkningerne er det det hele værd, mener den 23-årige kvinde. For når Cecilie ser sit blege ansigt i spejlet, ser hun syg ud, synes hun. Hun hader følelsen, og sender hun en snap til veninderne, er det ikke uden et mørkere filter. Allerhelst skynder hun sig ned under rørene i det lokale solcenter, som hun kombinerer med solkuren for et hurtigere og mørkere resultat. En karamelfarvet hud og velplejede negle giver hende selvtillid og får hende til at føle sig sund og rask, når hun ser sig i spejlet.

Cecilie tror selv, at hendes grænse for, hvornår hun føler sig bleg, har rykket sig med tiden.

En dag fik hun også øje på noget andet. Rundt om navlen og mellem skulderbladene var der dukket lyse plamager op. - Jeg undrede mig over det, men jeg er ikke så god til at komme til lægen, og jeg var mest bare træt af, at jeg ikke kunne få sol der, fortæller Cecilie.

quote Jeg synes, det er meget skræmmende Peter Hindersson, ledende overlæge