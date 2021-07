Naturen skal hjælpe udsatte mænd i arbejde

En dag i skoven for de udsatte mænd kan ifølge Bo Johannes Thiesen starte med nogle samtaleøvelser og nogle fysiske øvelser. Derefter kommer de tilbage til lejren, hvor de får kaffe og mad over bål. Ved bålet tager de typisk et emne op, der generelt er påtrængende for de unge.

- Vi har et fællesskab herude, og det gør, at de unge kan spejle sig i de andres historier. Der er højt til loftet i naturen. Der er plads, luft og tid til at paraderne falder, siger han.

Hos Videnshuset Cabi har de erfaringer med, at denne form for fokus på mænd, hjælper nogle mænd rigtig meget.

- At det er mænd der taler med mænd, betyder noget for mange af dem. Der er bestemte problematikker, de kun kan tale om med andre mænd. Vi har erfaringer med, at denne form for fokus på mænd, hjælper nogle mænd rigtig meget, siger Ea Nielsen, souschef hos Cabi.

Må skride til alternative metoder

Centerchef for Ungecenteret i Aarhus Kommune, Pia Ulrich-Hansen mener ikke der findes en simpel formel, hvorpå man får unge udsatte i arbejde.

- Vi har generelt en ungdom, der er udfordret på komplekse udfordringer, der ikke bare lige lader sig løse af ordinære beskæftigelsesmuligheder. Det her er en måde, hvor vi kombinerer noget, vi ved, der virker, med noget nyt og innovativt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.