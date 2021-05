Mystisk skilt undrer - nu bliver det fjernet

Han mener, at selvom skiltet giver falsk viden, er der stadigvæk kommet noget godt ud af det.

- Det kan godt være, at det ikke er den rette plante, der er vist på skiltet, men det er godt, at der bliver gjort opmærksom på, at der eksisterer farlige planter, der minder om ramsløg, i Risskov.

Kommunen vil have skilt fjernet

Gorm Halskov, der er driftsansvarlig for skovene i Aarhus Kommune, er opmærksom på problemet. Han tror, at der er tale om narrestreger.

- Jeg tror, det er en prank, men det ser ægte ud, hvilket jo er irriterende, fordi nogle kan blive bange, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.