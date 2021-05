Nedfalden gren stopper Letbanen

- Toget er stoppet et sted imellem Torsøvej og Lystrup. Jeg ved ikke præcis hvor, men så langt, at de har vurderet, at passagererne i det pågældende tog ikke kunne gå tilbage til Lystrup.



- Det første vi gjorde, var at få strømmen tilbage på toget og få det kørt væk. Vi har nu også fået fjernet grenen. Næste skridt er at få genetableret trafikken, siger direktøren.



Michael Borre tilføjer, at det på trods af flere aflysninger har været muligt at opretholde togdriften mellem Lystrup og Grenå.