Minister: - Aarhus har knækket koden

Han havde fredag lagt vejen forbi Aarhus for at lære af den såkaldte Aarhus-model.

- Vi skal lave en masse krumspring for at nå derhen.

Ifølge social- og beskæftigelsesrådmand Anders Winnerskjold (S) handler det om, at folk bliver selvforsørgende, kommer i job og begynder at tjene deres egne penge.

Ministeren håber, at man i løbet af et halvt års tid vil se en lignende model indført på landsplan.

- Vi vil arbejde på, at de kommuner med mange med udenlandsk baggrund, som er svære at få i arbejde, sætter de samme mål som her i byen, så de også kommer lige så meget i arbejde, for det er en del af at være i det danske samfund, at man bidrager, ligesom man får nogle ting i samfundet, siger Kaare Dybvad Bek.



Og ministerens tur til Aarhus er da heller ikke spildt. Modellen ser nemlig ud til at virke. Målet var at skabe job for 500 borgere over en toårig periode, og det er allerede nu nået med 520 borgere i nyttejob efter et år.