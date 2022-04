Aarhus gik forrest – stor ændring mangler stadig på landsplan

Anders Winnerskjold påpeger selv, at de i Aarhus har ”opfundet den dybe tallerken” under den nuværende lovgivning, så de på trods af den manglende nationale løsning forventer at være oppe at køre med de første jobs om en til to måneder.

Forud for vedtagelsen i Aarhus Byråd den 24. marts, var han derfor også i København for at præsentere modellen for både den daværende beskæftigelsesborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

- Regeringen har svært ved at lande en aftale med partierne på Christiansborg, og det kan være, modellen kan være smøremiddel eller en vej at gå for dem, sagde Winnerskjold i den anledning.

