Michelin-drys to måneder efter åbning: - Vi er enormt stolte

Der var på forhånd snak om, at Restaurant Novel på Aarhus Ø kunne rende med en Michelin-stjerne ved dagens uddeling af de eftertragtede stjerner i de nordiske lande.

Og selvom restauranten i denne omgang blev forbigået, så var der alligevel glæde, fordi restauranten blev alligevel hædret ved showet, som foregik i Finland.

Den kan nemlig nu bryste sig af at have fået tildelt en grøn stjerne, som gives til restauranter, som har en særligt bæredygtige tilgange til gastronomi.

Det er ikke mere end to måneder, siden Novel åbnede, men bæredygtighed har længe været i ejerne Rikke Storm Overgaard og Morten Storm Overgaards DNA. De ejer også den vegetariske Restaurant Moment på Djursland, som i 2021 også fik det grønne kløver.

- Vi er enormt glade og stolte. Vi har godt vidst at vores køkkenchef Alexander Johnsen havde evnerne til at lave mad på et meget højt niveau, men at vi allerede skulle få en så flot anerkendelse så tidligt, er vildt. Det må vi indrømme. Vildt, men også enormt dejligt at guiden belønner vores take på mad og bæredygtighed, siger Rikke Storm Overgaard.