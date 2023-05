Her er den bedste kartoffelmad

På Samsø er de bidt af en gal kartoffel. En af årets største begivenheder på øen er at kåre Samsøs bedste kartoffelmad, og søndag løb konkurrencen af staben. Det er lokale spisesteder, der dyster om den fornemme titel, som flere Michelin-kokke er med til at uddele. Det er 11. gang, konkurrencen bliver afholdt, og i år har billetterne været revet væk tidligt. Danmarks ukronede smørrebrødsdronning, restauratør og forfatter Ida Davidsen, var en af dagens dommere. - Det vigtigste er kartoflen og hvordan den er kogt. Derefter kommer alt det andet. Der kan pyntes på mange forskellige måder, siger Ida Davidsen, der er uddannet smørrebrødsjomfru og driver smørrebrødsrestaurant i fjerde generation.

Ida Davidsen tager dommeropgaven meget seriøst.

- Kartoflen i sig selv er så dejlig. Hvis det er til mig selv, så skal der bare salt, peber og purløg på - så kan jeg spise ti kartoffelmadder hvis det skulle være. Men det ville nok ikke være så godt for taljen, siger Ida Davidsen. En anden af dagens dommere var Wassim Hallal, der er ejer og chefkok på Michelin-restauranten Frederikshøj. Han har også høje forventninger til kartoffelmadderne. - Respekt for kartoflen er vigtigt. Er den bearbejdet rigtigt? Hvordan smager det? Og til sidst er det udseendet, jeg kigger på, siger han.

Kartoffelmadderne blev serveret med forskelligt garniture og pynt.

Årets vinder I år var det restaurant Skipperly i Ballen, der vandt første pladsen. Vinder-kartoffelmaden var lavet på hjemmebagt rugbrød med ramsløgsmayonnaise, ramsløgsblomster, sne af brunet smør, lokalt dyrkede asparges og selvfølgelig nye samsøkartofler Udover æren og trofæet var der en pengepræmie på 2500 kroner til vinderen. - Vi har vundet prisen før, så det var dejligt at få den tilbage. Jeg tror, vi vandt, fordi vi gik op i, at vi at alt skulle være friskt og lavet med lokale råvarer, siger Jonathan Kisekka. - Jeg er selv vild med kartofler, og her er så gode råvarer på Samsø, så det er sjovt at arbejde, siger han.

Sådan så årets bedste kartoffelmad ud. Foto: Privatfoto

Andenpladsen gik til Sofie Rikke Lamp fra Samsø Madhus, der var debutant i konkurrencen. Hun vandt også publikumsprisen. - Det er da meget godt. Det er en fin start. Det giver forhåbentlig en masse gæster. Og så er jeg klar igen næste år og går efter førstepladsen i begge priser, siger Sofie Rikke Lamp.

Sofie Rikke Lamp fra Samsø Madhus fik en andenplads og vandt årets publikumpris.

Kendt for kartofler På Samsø bliver der årligt produceret 20.000 tons kartofler. Det svarer til otte procent af det samlede kartoffelforbrug i Danmark. Årets første kartofler er også altid en stor begivenhed på øen. Så det er ikke noget problem at lokke gæster til kartoffelmadsarrangementet. Søndag var der 500 gæster fra nær og fjern klar til at smage på kartoflerne.

En af dagens gæster var Joan Bahl fra Svenninge, der er kommet på Samsø hele sit liv - og i øvrigt godt kan lide kartoffelmadder. Især hvis der er bacon til. - Jeg elsker Samsø og har familie her, og så tænkte jeg, at jeg skulle prøve at være med i dag. Det er virkelig sjovt og spændende at være med til, og det smager så godt, siger hun.

Dagens kåring af Samsøs bedste kartoffelmad.