Mand ville springe ud fra tredje sal - politiet fik ham ind

Tidligere på aftenen blev det anmeldt, at person var trængt ind i en lejlighed på Louisevej i området syd for Gellerupparken. Det fik en beboer i lejligheden til at ringe efter politiet, der kom frem til adressen.

På et tidspunkt hang manden ud ad et vindue på tredje sal, og betjentene på stedet var bange for, at han ville springe ud.

Politiet tilkaldte derfor brandvæsnet, som kom med en springmåtte, som den psykisk uligevægtige mand kunne lande på, hvis han slap.