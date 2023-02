Mais søn begik selvmord: - Jeg ville ønske, jeg ikke havde presset ham i skole

- Vi kan se, at der er en ny gruppe, der har fået det svært. Det er en bredere gruppe af unge, der er i risiko for at blive marginaliseret og ende på kanten af uddannelsessystemet, har Anne Görlich, der er lektor ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, blandt andet fortalt.

Flere eksperter har peget på, at det ikke længere kun gruppen af 'klassisk udsatte' børn fra svære kår, der mistrives, men at en del af stigningen skyldes, at børn fra 'helt almindelige hjem' i høj grad også er begyndt at slå sig på skolesystemet og den kultur, der præger samfundet i dag.

Mai Bakmand kontaktede TV2 ØSTJYLLAND efter at have læst en række artikler om stigende mistrivsel hos børn og unge.

- Det var et kæmpe chok. Jorden braste under mig den dag, jeg kom hjem og fandt ham død. Jeg havde aldrig nogensinde troet, min familie ville være en af dem, der har et dødt barn, siger Mai Bakmand fra Egå ved Aarhus.

- Jeg troede, det mest var familier, der på den ene eller anden måde ikke havde så mange ressourcer, men det er gået op for mig, at der er helt vildt mange familier derude, der kæmper. Alt for mange går stille med dørene, når det handler om, at ens barn mistrives, siger hun.

- Dengang troede jeg, at jeg var helt alene i verden om at have et barn, der bare ikke kunne holde ud at skulle i skole. Hvis jeg skal være ærlig, havde jeg nok selv fordomme om sådan en som mig. En mor til en dreng, der vælger livet fra, siger hun og tilføjer:

Efter Mai Bakmand mistede sin søn, er det gået op for hende, at der er mange familier, der står i de samme udfordringer, som hun oplevede.

I tiden efter hun mistede sin søn, begyndte hun at skrive dagbog. Noter, der senere er blevet til bogen 'Ude af denne verden', som blev udgivet for tre uger siden. Den handler om tiden efter tabet af Martin.

For Mai Bakmand var det vigtigt at insistere på at tale om Martin. Det måtte for alt i verden ikke blive et tabu for hverken hende eller Martins storebror og lillesøster.

Det er ikke, fordi det ikke er sårbart offentligt at fortælle om tragedien. Men det er vigtigt, mener hun. For der er ting, hun ved nu, som hun ville ønske, hun havde vidst, inden det var for sent.

- Jeg ville ønske, at jeg - og resten af verden - ikke havde været så optaget af, at han skulle i skole. Havde jeg vidst, hvordan det her ville ende, havde jeg droppet stressen over skolefraværet, taget sygeorlov og givet ham mere ro til bare at være, siger hun.