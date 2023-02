Kimes ned af desperate forældre: Luise nægtede at vente

Men i stedet for at se til og afvente hjælp fra kommunen tog Luise Daugaard Graversen skeen i den anden hånd.

Ordene kommer fra Luise Daugaard Graversen fra Bryrup ved Silkeborg. For knap et år siden tog familiens liv en alvorlig drejning, da Luises nu 15-årige datter Caroline fik det psykisk dårligt.

- Vi havde ikke tid til at vente på det offentlige system. Det er frygteligt at se ens barn lide på den måde.

- Det er særligt på det psykiske område, vi kan se, at et stigende antal kunder rækker ud efter hjælp. For mistrivslen blandt børn og unge er desværre steget de senere år, samtidig med at der er pres på det offentlige system, siger hun og tilføjer:

Chef for strategisk sundhed i PFA, Rikke Bay Haaber fortæller, at det er et område, der er stort fokus på.

Chef for strategisk sundhed i PFA, Rikke Bay Haaber, fortæller, at mange kunder søger psykisk hjælp til deres børn.

- Udviklingen fortæller os, at kunderne ikke har tålmodighed til at vente på det offentlige sundhedssystem, hvor der ofte kan være lang ventetid. Men samtidig er der også flere forældre, der har en privat sundhedsforsikring og som har fået øjnene op for, at de kan få hurtigere hjælp hos et pensionsselskab som os, siger Thomas Skrostrup, der er skadesdirektør ved Danica Pension.

Samme tendens gør sig også gældende hos Danica Pension. Her er antallet af børn, som forsikringen har betalt psykologbehandling for, steget med 169 procent fra 2016 til 2022.

- Vi tager det her ekstremt alvorligt, for det er vigtigt for de virksomheder og organisationer, vi har som kunder, at deres medarbejdere kan få hjælp og støtte til deres børn, siger Rikke Bay Haaber.

Det hører med til historien, at historisk mange danskere i dag har en sundhedsforsikring. Markedet er boomet, og siden 2010 har over en million flere danskere fået en tegnet sundhedsforsikring, så 2,3 millioner danskere svarende til 40 procent af befolkningen i 2021 havde en sundhedsforsikring.

Luise Daugaard Graversen er godt klar over, at der ligger mange sager på skrivebordene hos PPR rundt omkring i kommunerne. Og hun vidste, hun havde en sundhedsforsikring gennem sin arbejdsgiver, som hun før havde brugt til at få fysioterapi.

Efter udredning og seks samtaler hos en psykolog, skal Luise Daugaard Graversen selv betale for psykologsamtalerne til datteren. Det er indtil videre løbet op i 3-4000 kroner.

- Det er billigt sluppet, synes jeg. Men jeg har virkelig ondt af dem, der ikke har en forsikring og som ikke selv kan betale. Det er frygteligt, at vi ikke har et offentligt system, der kan gribe alle de børn og unge, der mistrives, siger Luise Daugaard Graversen og tilføjer:

- Hvordan kan vi have verdens højeste skattetryk og så alligevel have brug for et privat system, hvis vi vil have hurtigt og effektiv hjælp til vores børn? Det fatter jeg ikke, siger hun.



Datteren Caroline er nu - godt et halvt år efter udredningen - i bedring. Hun er trappet op i tid i skolen og går nu i skole på cirka halv tid.

- Jeg er mega glad for, at jeg kunne få hjælp så hurtigt. Jeg ved ikke, hvor jeg havde været i dag uden. Så jeg er taknemmelig for, at jeg via min mor havde muligheden for det, siger Caroline Daugaard Graversen.



Ulighed i adgang til hjælp

Det kommer ikke bag på professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Soegaard, at der er flere, der som Luise Daugaard Graversen søger hjælp via en sundhedsforsikring.

For mange psykiatere og psykologer har de seneste par år forladt de offentlige sygehuse, og mange borgere oplever, at ventetiden i offentligt regi er for lang.

- De børn, hvis forældre ikke har råd eller har en forsikring, får lov til at vente. Det er en forskelsbehandling, vi normalt ikke vil acceptere. Særligt når det gælder børn og unge, som ikke har mulighed for at påvirke deres livsvilkår på samme måde, som voksne har, siger Jes Soegaard.