Nu bliver de 'almindelige' børn også syge

Forældrene er veluddannede. De er i job, bor i pæne villaer eller lejligheder og har udadtil et helt normalt liv. Men bag det helt almindelige middelklasse-liv er der problemer. I en grad, der vækker opsigt blandt eksperter. Flere og flere børn og unge fra 'helt almindelige' familier har nemlig de senere år fået det markant dårligere. - Vi kan se, at der er en ny gruppe, der har fået det svært. Det er en bredere gruppe af unge, der er i risiko for at blive marginaliseret og ende på kanten af uddannelsessystemet, siger Anne Görlich, der er lektor på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Et af de børn, der lige nu mistrives i folkeskolen, er Lindy Madsens tiårige datter. Hun har ikke en diagnose og 'fejler' ikke noget. Ligesom hun også har ressourcestærke forældre, der støtter og hjælper. Men hun har med årene fået det så dårligt, at hun nu har uger, hvor det halvdelen af dagene ikke lykkes at komme i skole. - Det startede ud med en lille bekymring. Noget naturligt, som ikke burde have vokset sig til så stort et problem, som det er i dag. Men fordi der ikke er blevet tage tilstrækkeligt hånd om det i skolen, er det er ved at sætte sig som skolevægring, siger Lindy Madsen fra Aarhus. Mistrivsel rammer bredt Lektor Anne Görlich har forsket i det, hun kalder den 'nye udsathed', som rammer børn og unge fra alle samfundslag. - De store ændringer, vores samfund og kultur har gennemgået de seneste 10-20 år, producerer mistrivsel i stor stil. Den gruppe, der i forvejen havde det svært med dårlige socioøkonomiske forhold, har fået det endnu dårligere. Og så er der altså kommet en ny, bredere gruppe til, som heller ikke trives, og det er det, der kan ses i statistikkerne, siger Anne Görlich. Det er hendes bedste bud på, hvorfor mange kommuner i disse år er ved at blive væltet bagover af børn og unges mistrivsel.

Hvad der mere præcist er galt med den måde, vi har indrettet samfundet på - og hvilke muligheder der måske er for at få vendt skuden - kommer Anne Görlich og en kollega ind på senere. Først nogle konkrete tal: På bare fem år antallet af henvendelser til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Østjylland eksploderet. Hvor PPR i 2017 fik 7.448 henvendelser, var det tal steget til 11.019 henvendelser i 2022. En stigning på hele 48 procent.

Antallet af henvendelser til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Østjylland er i alt steget med 48 procent fra 2017 til 2022.

Korrektion vedrørende Randers Kommune Tidligere fremgik det, at de i Randers Kommune havde oplevet en nedgang på 30,5 procent. Sådan lød det første svar fra kommunen. Efter udgivelse har Randers Kommune dog kontaktet TV2 Østjylland og oplyst, at de tal ikke er retvisende. Ligesom i de øvrige kommuner i Østjylland oplever de i stigende efterspørgsel på PPRs indsatser. De har dog ikke konkrete tal på dette.

Dårlig kultur skyld i krise Udviklingen overrasker ikke Anne Görlich. - Vores samfund har de seneste 20-30 år gennemgået kæmpe store ændringer på relativt kort tid. Det er kulturen og strukturen, der simpelthen står i vejen for mange - ellers helt almindelige - børns trivsel, siger hun.

Anne Görlich, lektor ved Center for Ungdomsforsking ved Aalborg Universitet er bekymret over, at flere børn og unge mistrives. Foto: Aalborg Universitet

Anne Görlich nævner i flæng digitaliseringen, sociale medier, et mere prekært arbejdsmarked, politiske reformer af uddannelsessystemet og en generel præstationskultur. - Tempoet er accelereret. Særligt i uddannelsessystemet, siden man indførte læringsmål, flere test, flere krav og mere fokus på optimering for at sørge for, at børnene bliver så dygtige, de kan, så hurtigt de kan, siger hun.

Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet, er bekymret over udviklingen. Foto: Foto: Pressefoto/Designskolen Kolding

PPR-ekspert, Lene Tanggaard, der er professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet, peger også pilen i samme retning. - Skolen i dag er et sted, hvor vi har travlt med at måle elever på den ene eller anden måde, i stedet for at være sted, hvor man er engageret i et fælleskab, hvor man kan glemme sig selv og fordybe sig, siger Lene Tanggaard. Begge nævner også den på nogle måder fejlslagne inklusion i folkeskolen, der har resulteret i mindre tid til almindelige børns almindelige problemer, der så risikerer at vokse sig til store problemer, mistrivsel og skolevægring.

Ikke plads til utryghed Lindy Madsen, hvis tiårige datter mistrives i skolen, har bevidst valgt ikke at forsøge at få PPR inddraget i sagen, ligesom han heller ikke mener, der er behov for en udredning. - Vi har ikke ønsket at gå PPR-vejen, for vi ved, det kan tage lang tid, og vi tror ikke, hun har en diagnose. Vi tror, at pædagogiske evner og tid kan hjælpe hende, men det har bare været så svært at få den hjælp fra skolen, siger Lindy Madsen.

quote Hvis hver morgen startede med, at en lærer lagde en hånd på hendes skulder, så hende i øjnene i 5-10 sekunder og talte lidt med hende, tror jeg, hun med tiden ville føle sig tryg igen. Lindy Madsen

Datteren oplevede i en tidlig alder en del dødsfald i familie og omgangskreds. Det gjorde, at hun fik mange tanker om døden. - Det satte sig i hende som utryghed, og hun fik rigtig svært ved at blive afleveret i skolen. Sorg og utryghed er menneskelige grundvilkår og ikke noget, vi synes, skal behandles i systemet. Men vores datter har brug for i en periode at blive taget ekstra hånd om i skolen, og det er, som om der ikke er ressourcer eller kompetencer til det, siger Lindy Madsen og tilføjer: - Hvis hver morgen startede med, at en lærer lagde en hånd på hendes skulder, så hende i øjnene i 5-10 sekunder og talte lidt med hende, tror jeg, hun med tiden ville føle sig tryg igen. Hvis det var blevet prioriteret fra starten, ville vi ikke være der, hvor vi er i dag, siger han. Datteren, der i dag går i 4. klasse, har ondt i maven, er nervøs, får hurtigt kvalme og har svært ved at komme i skole. Hun er utryg ved at være der. Og problemet har med tiden vokset sig så stort, at hun nogle uger kun er i skole halvdelen af dagene. - Vi har mange gange forsøgt at lave aftaler med skolen om, hvordan aflevering om morgenen kan foregå, men det løber ud i sandet. Det er super frustrerende for os som forældre, for vi gør alt, hvad vi kan herhjemme, siger Lindy Madsen. Privat behandler slår alarm Aarhusianske Inge Temple arbejder som privat familievejleder og børne- og ungecoach og har også stiftet en frivilling forening, Ung uden mobning. Mange af de børn og unge, hun støder på i sit arbejde, har ikke nødvendigvis diagnoser, men de mistrives gevaldigt, og mange har skolevægring. - I mit arbejde kan jeg se, at der har været en enorm stor stigning henvendelser fra børn og unge, der på papiret burde klare sig godt. Det er dine og mine børn, der kommer fra gode hjem, som nu snubler og slår sig på skolen og systemet, siger hun.

Den private behandler og coach Inge Temple peger på perfekthedskultur som en af årsagerne til stigende mistrivsel. Foto: Privatfoto

Hun er meget bekymret over udvikligen og peger på, at fællesskabet i dag har svære betingelser i en presset præstations- og perfekthedskultur, hvor det er svært for mange at få en plads. - Enten ender de i PPR-regi og bidrager til lange ventelister, nogle finder hjælp i privat regi, eller også får de slet ikke noget hjælp og ender med skolevægring, siger hun. Udviklingen kan vendes Men selvom udvikling med stigende mistrivsel er nedslående og voldsom, så peger forskerne Anne Görlich og Lene Tanggaard på, at udviklingen kan ændres. - Udfordringerne er alvorlige, og der skal store samfundsmæssige og kulturelle forandringer til. Det er en stor skude, der skal vendes, men den gode nyhed er, at der er håb. Vi kan godt indrette os på en anden måde, siger Anne Görlich.

quote Det kan lyde fluffy. Men hverdagen kan være helbredende. Lene Tangaard, professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet,.

Ifølge Lene Tanggaard skal der kigges grundigt på børnenes hverdag. - Den bedste måde at vende udviklingen på med begrænsede ressourcer er at styrke hverdagen. Det kan lyde fluffy. Men hverdagen kan være helbredende: En god skole, gode kammerater og et godt fritidsliv, siger Lene Tanggaard. Og det er her, lærere og pædagoger kan gøre en forskel. Meget mistrivsel kan forebygges og tages i opløbet. - Giv lærerne mulighed for at lave god undervisning og drop forhippetheden på at skulle præstere. Sænk skuldrene en anelse og husk, at der skal mere til et godt børneliv end gode resultater, siger hun.