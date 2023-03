Lystfisker træt af hegn på havnen: - Har ødelagt alt

Problemet er ifølge Michael Nielsen, at hegnene gør det meget besværligt at hive fangsten i land.

Men han føler ikke længere, der er plads til lystfiskerne på havnen. Årsagen er de hegn, Aarhus Kommune har sat op for at søge havnesikkerheden.

Hans fortrukne sted at fiske er på Aarhus Havn. Her har han hevet spandevis af makreller op af vandet gennem det seneste årti.

Han er pensionist, og for ham er fiskeriet med til at give livet indhold.

Når det er sæson, kan Michael Nielsen sagtens få ti timer til at gå med at fiske. Hver dag.

- Det ved jeg ikke, om det er. Jeg ser sådan på det, at hvis de unge har råd til tage i byen og drikke sig fulde, så har de vel også råd til at tage en taxa hjem, siger Michael Nielsen.

Er det ikke fair nok, at hensynet til at redde liv vejere højere end jeres hobby?

De nye hegn er desuden ikke den eneste grund til, at den aarhusianske lystfisker efterhånden føler sig forvist fra havnen.

For både nybyggerierne på Aarhus Ø og behov for terrorsikring af havnen har de senere år skabt begrænsningerne for fiskeriet.

- Jeg kan se, at der bliver lukket mere og mere, siger Michael Nielsen.

Er byen stadig for alle?

Lystfiskeren får opbakning fra Solveig Munk (EL), der er formand for teknisk udvalg i Aarhus Kommune. Hun mener, det taler ind i en større problemstilling omkring risikoen for at komme til at skubbe nogen ud, når man byudvikler.

- Det er et led i, at byen er for alle. Det kan jo blive så pænt, at det bliver kedeligt. Og fiskerne bidrager til folkelivet hernede, siger Solveig Munk til TV2 Østjylland.

Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang (K) mener langt fra, at det er blevet umuligt for de aarhusianske lystfiskere at dyrke deres hobby.