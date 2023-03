Fortaler: Hegn har ikke ødelagt lystfiskeri - og ingen er døde siden

- Jeg køber ikke præmissen, at hegnet har ødelagt alt for lystfiskerne. Det er simpelthen forkert.

Jesper Kjeldsen vil gerne drikke en kop kaffe med lystfiskeren eller kaste snøren ud sammen med ham, så de kan få vendt situationen, men hegnet står, hvor det skal, understreger politikeren, som var med til at få vedtaget opsætningen af hegnet.

- Jeg skal ikke kunne sige, om man har taget det gode fiskested, men jeg synes, det vejer op, at der over en periode på fem år var ti, der omkom. Siden hegnet kom op, er ingen liv gået til, siger Jesper Kjeldsen.

Han peger på, at der er mange steder ved havnen, hvor det faktisk er muligt at fiske. Blandt andet ved Sydhavnsvej, ved Pier 2 og delvist ved Pier 3.

- Der er masser af muligheder for, at man kan fiske.

Sundt med hobby

For Michael Nielsen har fiskeriet stor betydning for livet, lader han forstå, da TV2 Østjylland møder ham ved havnekanten.

- Det betyder meget, at jeg ikke skal sidde derhjemme og gå til flasken, siger Michael Nielsen til TV2 Østjylland.

Jesper Kjeldsen har forståelse for, at dyrkning af en hobby kan have betydning for helbredet.

- Men det laver bare ikke om på, at der er en række menneske, der har mistet en pårørende, og det var vi en række partier, der gik sammen om at gøre noget ved, lyder det fra Jesper Kjeldsen.

Efter længere tids tilløb blev hegnet sat op i september 2022. Der er tale om et midlertidigt hegn, der senere skal udskiftes med et permanent, og indtil videre har Jesper Kjeldsen ikke hørt andet end positive kommentarer om etableringen.