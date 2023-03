Lokal krig raser videre: Nedslående nyt til borgere

- Det er i min verden helt ude i hampen. Er det, fordi de ikke forstår, at det rent faktisk betyder noget for os, der bor her? siger solbjerggenser Robert Nielsen, der er godt træt af, at sagen igen er udskudt.

Robert Nielsen er frustreret over, at konflikten stadig ikke er løst.

Stien er derfor blevet afspærret med en over to meter høj bunke fældede træstammer og grene, der er blevet stablet ovenpå hinanden, kæder med hængelåse, adgang forbud-skilte, opfræsning af rabatter og skel og ikke mindst store jernhegn rundt om ejendommen.

'Krigen' , som konflikten bliver kaldt af lokale, handler om retten til en over hundrede år gammel sti, som de lokale mener, offentligheden har ret til at benytte. Grundejeren, den 82-årige erhvervsmand Per Lauritsen, mener derimod stien er privat, og at fremmede ikke skal gå på hans jord.

- Det er helt utroligt, at det kan tage så lang tid. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan en simpel sag kan tage så ufatteligt lang tid. Det er ude over min fantasi. Men jeg er selvfølgelig også bare en helt almindelige brolægger og ikke embedsmand eller noget, siger Robert Nielsen.

En af de solbjergensere, der har store følelser i klemme og dagligt savner at kunne bruge stien til at gå op i den nærliggende skov, er Robert Nielsen. Han er pensionist og beboerformand i boligforeningen Pilevangen i det nordlige Solbjerg.

- Jeg vil ikke sige, at konflikten er det allerførste, jeg tænker på, når jeg slår øjnene op om morgenen, men det er derhenad. Der er ikke noget, der irriterer mig mere end det. Jeg kan ikke bare være ligeglad, for det er en flere hundrede år gammel sti, som jeg mener, vi alle skal have lov til at kunne gå på, så vi kan komme i skoven, fortæller Robert Nielsen.

Myndighed erkender lang sagsbehandlingstid

Områdechefen for Miljø og Natur i Nævnenes Hus, Sheila Dyhr, fortæller, at den nye officielle frist er blevet udskudt til oktober 2023, men at sagen nu er under behandling og 'behandles hurtigst muligt i bestræbelserne på, at der træffes afgørelse inden udgangen af maj'.

- I slutningen af februar sendte vi et brev til parterne om, at sagen er yderligere forsinket med en frist, der hedder inden udgangen af oktober, siger Sheila Dyhr og tilføjer, at hun er opmærksom på, at sagen ikke just er ny:

- Vi fik sagen ind i november 2021, så den har lidt tid på bagen. Vi har haft ældre sager i bunken, vi skulle tage os af først, men her i 2023 er den kommet under behandling. Og når vi først går i gang med en sag af denne type, er det noget, der som udgangspunkt relativt hurtigt kan afgøres, siger hun.

Nu er sagen blevet udskudt to gange. Hvad er det, der er gået galt, siden det har været nødvendigt?

- Forløbet kunne være bedre. Gentagne forsinkelser er ikke tilfredsstillende. Det er også derfor, vi arbejder på at få sagen afsluttet inden udgangen af maj, siger Sheila Dyhr.

Afviser kritik

Per Lauritsen, der ejer grunden, som stien krydser, har ikke noget problem med, at sagsbehandlingen trækker ud. For så længe der ikke er truffet afgørelse, kan afspærringen blive stående.

- Det er fint med mig. For folk går udenom hegnet og matriklen og ikke ind over min grund, så det generer ikke mig. Jeg er ligeglad med, at der går tid med sagsbehandlingen, siger Per Lauritsen.

Tidligere har Per Lauritsen fortalt følgende om sagen til TV2 Østjylland.

- 'Da vi købte ejendommen, undersøgte vi, om der var offentlig adgang til vor matrikel. Det er der ikke. Da vi kontaktede Aarhus Kommune, bekræftede de, at der ikke er registreret nogen sti, og ’at ingen har ret til at færdes over privat grund, hverken med hjemmel i Privatvejsloven eller i Naturbeskyttelsesloven,’ som de skriver til os. Herefter afspærrer vi matriklen.