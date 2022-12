Krig i lokalsamfund er eskaleret: - Vi måtte springe for livet

Hun og hendes mand bruger stien til at gå tur på og lufte hund. Hvis man skal i skoven på anden vis, er det en flere kilometer lang omvej.

Ifølge Marianne Rudbeck Gylling har der været udtalt dårlig stemning mellem grundejeren og hende, hendes mand og andre lokale. Men ifølge hende toppede konfliktniveauet, en dag hun var hun ude at gå sammen med sine to børnebørn på stien. Hun stod lidt bag drengene og samlede en hundelort op, da grundejeren kom kørende i høj fart i sin bil.

- Jeg stod foroverbøjet og så lyskeglen fra Teslaen og skyndte mig at sige til drengene, at de skulle træde ind til siden og ned på marken. Havde børnene stået 20-30 centimeter længere ude på stien, var de blevet kørt ned, siger Marianne Rudbeck Gylling.

Episoden er efterfølgende blevet anmeldt til Østjyllands Politi, som i en skriftlig kommentar over for TV2 ØSTJYLLAND bekræfter et generelt kendskab til lokale uenigheder, men forholder sig ikke specifikt til Marianne Rudbeck Gyllings oplevelse.

- 'Østjyllands Politi er bekendt med, at der er nogle lokale uenigheder vedr. en sti i Solbjerg. Det er ikke muligt for os at kommentere på en eventuel konkret hændelse fra området, og vi har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentar til sagen.'

Robert Nielsen: Det er helt uhørt

Marianne Rudbeck Gylling er gift med Robert Nielsen, der er beboerformand for området Pilevand, der ligger tæt på den omstridte sti. Robert Nielsen har gennem hele konflikten insisteret på at blive ved med at bruge stien, selvom grundejeren har afspærret den og sat skilte op.

- Min kone var meget rystet, da hun kom hjem. Det er helt uhørt at gasse op på vådt græs på en smal sti på den måde. Det er vanvidsbilisme. Jeg kan mærke, jeg bliver rystet over at snakke om det igen. Det er chokerende, siger han.