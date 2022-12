Heftig landsbykrig trækker ud: Halvandet år i uvished

Afgørelse klar til februar 2023

Teamchef i Team Natur i Miljø- og Fødevareklagenævnet Klaus Meinby Lund fortæller, at nævnet gør alt, hvad det kan, for at få færdigbehandlet sagen.

- Vi er i gang med belyse og sagsbehandle sagen, og så skal den for vores stedfortrædende formand. Vi kigger både på Naturbeskyttelsesloven, på generel praksis og konkrete omstændigheder og giver både klager og kommune mulighed for at komme med bemærkninger, siger han.

I havde egentlig meldt ud, at I ville være klar med en afgørelse i juli. Hvorfor har I udskudt afgørelsen med hele otte måneder?

- Det er rigtigt, at otte måneder er meget at udskyde med, og det er selvfølgelig irriterende, at vi har været nødt til at udsætte sagen. Vi gør, hvad vi kan, men vi har mange sager, og nogle gange kan vi ikke gøre det så hurtigt, som vi gerne vil, siger teamchef Klaus Meinby Lund.

Hvorfor skal borgere vente så lang tid på en afgørelse?

- Jeg kan sagtens forstå, det er svært for borgerne. Denne sag er selvfølgelig vigtig for dem. Vores gennemsnitslige sagsbehandlingstid er seks måneder, så det er ærgerligt, det i dette tilfælde tager lidt længere tid, men det veksler fra sag til sag.

Hvor sikker er du på, at I er klar med en afgørelse til februar?

- Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Med forbehold for at der kan komme noget nyt i sagen, regner vi med, at tidsplanen er realistisk og kommer til at holde stik.