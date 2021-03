Lav smitterisiko: Alligevel er der lange udsigter til bold på stadion

Divisionsforeningen har også selv udarbejdet en plan for, at Kim Pedersen og de andre fodboldfans kan komme på stadion igen. Den indeholder krav til test, coronapas, afstand og håndsprit.

- Det er et konkret værktøj, som kan bruges til at vurdere, hvordan man sluser folk ind til de her events, og hvordan det her sikkerhedstjek foregår, siger Rune Lind.