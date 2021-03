Med 9.y til næsepodning: - Jeg vil hellere blive testet end at sidde derhjemme

Her bliver tre elever ad gangen to gange om ugen sendt til testning i skolens natur- og teknikhus. Selvom det ikke er for nydelsens skyld, gør de det gerne for at kunne møde fysisk op på skolen.

- Det er ret træls at få stukket en pind op i næsen. Men hvis det er det, der skal til, for at jeg kan komme i skole og få den undervisning, jeg skal have, er jeg villig til det, siger Anna Alvilda Lund fra 9.y på Assentoftskolen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg vil hellere blive testet end at sidde derhjemme med undervisning, der ikke har helt samme kvalitet, istemmer klassekammeraten Sebastian Mølgaard over for TV2 ØSTJYLLAND.