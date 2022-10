Lasse har lavet computerspil fra bunden: Sælger over 1000 kopier om dagen

På trods af det forventer han ikke, at det er det, han skal beskæftige sig med fremover. I stedet for håber han, at han kan gøre en karriere ud af at udvikle spil.

- Det er planen, at jeg skal leve af det. Måske skal jeg lave et nyt spil selv, eller måske finde et hold at lave det sammen med. Det kan også være, at jeg kan komme til at undervise i at udvikle spil, siger Lasse Zacho Malver.

Han fortæller dog, at han i første omgang fortsætter med at arbejde og udvikle på ”Mage and Monsters”.