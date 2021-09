5.000 timer og 12.000 kroner: Lasse har lavet sit eget computerspil

- Han var sådan, ”Lasse, jeg synes, at du skal gøre det samme”. Problemet var, at jeg havde svært ved at finde motivationen til at programmere hjemmesider. I stedet gik jeg på kompromis, og lærte at programmere, men programmere spil. Hvis det ikke var for min ven, så havde jeg nok ikke kastet mig ud i det, siger Lasse Malver.

Selvom han ikke havde prøvet at programmere før, har computerspil altid været en af Lasses store interesser. Han ser derfor programmeringsdelen som et redskab til at kunne lave sine spil.

Han fortæller, at han har brugt cirka 4-5000 timer i alt på i første omgang at lære at programmere, så prøve at lave et multiplayer spil og derefter lave Calturin i sin nuværende form.