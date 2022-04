Krydstogtskibene er tilbage - og det er for fuld kraft

Dermed skal krydstogtskibene finde andre havne, og her er Aarhus altså i spil, fortæller Pia Lange Christensen, direktør i Visit Aarhus. Hele 64 skibe skal i år forbi Aarhus.

- Det, at de internationale gæster er tilbage, betyder rigtig meget for både attraktioner og butikker. Det er klart at turisterne lægger nogle penge, mens de er her, og så er det også en smagsprøve på, hvad vi kan i Aarhus, så de forhåbentlig får lyst itl at vende tilbage på et længere ophold, siger Pia Lange Christensen.