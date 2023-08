Kræver mere hjælp til små virksomheder: - Minder om annoncehajer fra 00’erne

Det har ikke været muligt at få et interview med Web-Koncept. Stifter og direktør Benjamin Jensen har i stedet svaret skriftligt på kritikken.

- Hos Web-Koncept har vi i skrivende stund mere end 6000 tilfredse kunder, og vi er klar over, at misforståelser og fejl desværre vil være uundgåelige. Dog er det vigtigt for os at understrege, at vi arbejder hårdt for, at vores kunder er -- og bliver – og forbliver fuldt tilfredse. For os er det altafgørende, at vores kunder er på det rene med – og enige i – de aftaler, vi indgår med dem. Helt konkret foregår det sådan, at vi tilbyder aftaler, der varer mellem 12 og 72 måneder. Vores kunder vælger naturligvis selv den ønskede varighed på deres aftale, men vi tilbyder en mere fordelagtig pris, jo længere aftalen er.

- Vores kundeambassadører ringer altid nye kunder op, inden vi begynder vores arbejde, hvor pris, periode, design og fakturering gennemgås. Alt dette gør vi netop for at sikre, at nye kunder er helt enige i, hvad der er aftalt i kontrakterne.