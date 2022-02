Konservativ efter operasangers aflysning: Russisk ballet skal også droppes

Derfor kan det nu også være op til politikerne i Aarhus byråd, om balletten på mandag skal aflyses, som Mette Skautrup mener, den bør.

- Jeg kommer til at drøfte det med min politiske byrådsgruppe, og så vil jeg tro, det bliver besluttet på et magistratsmøde på mandag, hvordan vi håndterer det, siger Mette Skautrup, der også var glad for, at Anna Netrebko selv aflyste fredagens koncert.



- Hun har forstået stemningen, at det her bryder vi os ikke om, og at det har en konsekvens at handle, som Rusland har gjort i Ukraine, siger Mette Skautrup.