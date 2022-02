Kontroversiel russisk operasanger aflyser omdiskuteret koncert

Politikere ville aflyse

Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad (RV), har skrevet til både udenrigsministeren og kulturministeren for at få en udvidelse af sanktionerne og mulighed for at aflyse operakoncerten og en planlagt forestilling med Den Russiske Nationalballet mandag i Musikhuset Aarhus.

Når aflysninger skyldes politik, skal Udenrigsministeriet nemlig ind over.

- Situationen i Ukraine er historisk og kræver, at vi står sammen om at sige fra. Normalt er jeg fortaler for, at man holder kultur og politik adskilt, men der er intet normalt i det russiske overgreb, og derfor bør vi sætte ind, hvor vi kan. Hvis UEFA kan flytte Champions League finalen, bør vi også kunne aflyse forestillinger i Musikhuset, siger Rabih Azad Ahmad (R) i en pressemeddelelse.