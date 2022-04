Kohalen genopstår: - Det er en historisk begivenhed

Til stor ærgrelse for Kohalens stamkunder, men nu er restauranten altså blevet reddet inden dødsstødet.

- Det var forfærdeligt at høre, at det her sted ikke skulle være her længere, siger de fire mænd i kor, der normalt sidder og rafler, mens øl og mad kommer indenbords.



- Det ville være ligesom at blive hjemløs, siger Jimmy Carstensen.

Der var ikke noget andet sted, de hellere ville sidde end lige her på Kohalen, siger de og skåler for forpagterparret Rita og Jes Laustsen.