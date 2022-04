Ikonisk restaurant er reddet: - Vi er glade og lettede

Opbakningen har været stor til Jes og Rita Laustsen, siden det for nylig kom frem, at den ikoniske restaurant med de lige så ikoniske bøfsandwich var under konkurs-begæring.

Nu er der også kommet økonomisk støtte til parret - og det i så stor en grad, at Jes Laustsen kan bekræfte, at man åbner igen i de vanlige rammer allerede onsdag efter påsken.