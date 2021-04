Kørte kvinde ned i 'Dødskrydset' - vanvidsbilist skal i fængsel

Politiet anholdt dagen efter den 21-årige mand, efter politiet havde fundet frem til, hvem der kørte bilen. Han nægtede dog at have kørt bilen, siger senioranklager Jakob Beyer i en pressemeddelelse.

- Der har været tale om en rigtig god og grundig efterforskning, hvor man blandt andet fandt den 21-åriges DNA på airbaggen ud for førersædet. Derudover fik man fat i et vidne, der kunne tilbagevise forklaringen om, at en anden skulle have ført bilen, siger Jakob Beyer.