Politijagt førte til ulykke i dødskrydset

Dødskrydset

Krydset ved Edwin Rahrs Vej og Åby Ringvej har en lang rækker ulykker på samvittigheden.

I start oktober mistede en 23-årig kvinde livet i en alvorlig færdselsulykke, hvor en 27-årig mand efterfølgende blev anholdt.

Det drab og flere andre ulykker fik derefter flere politikere til at råbe op.

Både SF og DF ville have sat video-overvågning op i netop det kryds. Dengang sagde rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom således:

- Vi har gentagne gange set, at det med rødt lys og fartgrænser er noget, rigtig mange mennesker bare ikke respekterer. Det skal der gøres noget ved. Det kan vi simpelthen ikke acceptere, siger Thomas Medom (SF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Formålet med SF og DF’s forslag er at forebygge lignende uheld og at hjælpe politiet med at opklare og straffe i sager om bilister, der kører råddent i krydset.