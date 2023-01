Kendt museum halter stadig efter corona

Efter to år med nedlukninger og corona-restriktioner var 2022 det tætteste på et normalt år for kulturinstitutioner såsom Aarhus-museet Aros. Og det kan læses i kunstmuseets besøgstal.

I 2019, der var det seneste år før corona-epidemien, havde Aros 718.000 besøgende. Det niveau nåede Aros ikke i 2022, men med 629.000 besøgende sidste år var museet tættere på end i 2020 og 2021.

I de to år corona-prægede år havde Aros henholdsvis 400.000 og 440.000 besøgende. Det svarer til et niveau 40 procent under 2019.