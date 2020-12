Katrine tager sig af corona-patienterne: - Jeg bliver trist, når folk taler alvoren ned

Her fortæller hun blandt andet, at hun selv hver dag frygter at blive ramt af virus, selv om de på afdelingen tager alle de forholdsregler, de kan i arbejdet med patienterne.



- Men vi kan stadig se, at den er på afdelingen, og det gør mig nervøs.

- Jeg tror, at vi alle har en i familien, der er sårbar, forældre eller bedsteforældre for eksempel, så det at tænke på, at man måske kan bære smitten med videre til dem, tynger rigtig meget, synes jeg.

Dødeligheden er langt højere

Et hold af forskere fra Danmark har forsøgt endeligt at kortlægge covid-19s dødelighed.

Fra marts til juni har de overvåget dødeligheden hos danskere, efter at de er blevet testet for coronavirus.

Og konklusionen er, at covid-19 er fem gange mere dødelig end influenza for personer, der ikke var indlagt på hospitalet, da de blev testet. Det skriver Berlingske.

Ser frem til vaccinen

Katrine Tjustrup ser frem til, at en vaccine forhåbentlig snart kan blive rullet ud til danskerne. Og selv er hun klar til at tage et stik i armen.

- Jeg tror selv, at jeg har været lidt skeptisk, og man skal altid stille sig kritisk overfor ting. Men det her er et middel, der er nødvendigt for at komme tilbage til det liv, vi alle savner, siger hun.