8 ud af 10 danskere vil vaccineres mod coronavirus, viser måling

Virker ikke for en vis andel

Men selvom 80 procent altså ifølge meningsmålingen er klar til vaccinen, mener han dog ikke, vi nødvendigvis kommer et godt stykke over målstregen.

- Vi ved, at der altid er en vis andel af de vaccinerede, hvor vaccinen ikke virker. Så når de her vaccinceproducenter siger, at vaccinen giver 95 procents beskyttelse, skal man tage det med et vist forbehold, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Han siger også, at de 80 procent, der er positive, formentlig dækker over, at cirka 50 procent af danskerne uden forbehold er klar til at modtage vaccinen, mens godt 25 procent er positive med forbehold.